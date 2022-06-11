İtalya'da kayıp helikopterdeki Türklerin kimlikleri belli oldu

Fuara gitmek için bindikleri helikopterin radardan çıkmasıyla haber alınamayan Eczacıbaşı çalışanlarının Altuğ Erbil, Serhat Kenar, Arif Cez ve İlker Uçar olduğu öğrenildi.

İtalya'da dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopter radardan kaybolmuştu.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi. Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor. İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir" denildi.

4'ü Eczacıbaşı çalışanı

Alınan bilgiye göre, helikopterde bulunan 7 kişiden 4'ünün Türkiye'de Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Kimlikleri belli oldu

İtalya'ya fuar için gittikleri öğrenildi

Uçağın kaybolmasının ardından şu açıklama paylaşıldı:

"Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir''

Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

"Arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz

Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto, "Helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Aramalarının hem Lucca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını belirtti.

"Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz"

Gilberto, şunları kaydetti:

"Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor."

"Arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var"

Helikopterdekiler için umut olup olmadığı sorusuna Gilberto, "Amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyorum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

Bölgeye yakın olan Castiglione di Garfagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı.