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    İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

    İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

    İTÜ'lü Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 15:40
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 15:40
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    7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, yurt dışına gidecek yakın arkadaşına veda için İstiklal Caddesi'ne gitmişti.

    Caddede bira aldırmak isteyen iki kişiyi reddedince, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

    Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Erhan Kurdal ile Emrah Yaşar, Beyoğlu ve Fatih'teki adreslerinde gözaltına alınmıştı.

    GEÇTİĞİMİZ CELSEDE SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

    Davada, geçtiğimiz celse mütalaasını veren savcı, Halit Ayar'ı defalarca bıçaklayan sanık Emrah Yaşar için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep ederken, maktül henüz sağken tekmeleyen sanık Erhan Kurdal hakkında yağma kastıyla öldürmeye katıldığı gerekçesiyle "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti.

    HER İKİSİ DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

    Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında her iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

    Karar sonrası Halit Ayar'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

    İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı İZLE

    İTÜ lü Halit Ayar ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet #1

    İTÜ lü Halit Ayar ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet #2

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