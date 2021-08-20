İyi Partili Buğra Kavuncu’ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı program çıkışında yumrukla saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programda İpek Özbey’in sorularını yanıtlamıştı.

Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı.

“BİR ŞEY SORABİLİR MİYİM” DEDİ VE SALDIRDI

Saldırganın Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedikten sonra yumruk attığı öğrenildi.

Kavuncu'nun da saldırı sonrası yere düştüğü belirtildi.

"ALÇAKLIK, NAMERTLİK, AHLAKSIZLIK..."

Saldırı sonrası yeniden canlı yayına çıkan Kavuncu, "Bu konu ile ilgili yetkililerin sorumluluk alması gerekir. Hukuk önünde hesaplaşacağız. Bu ülke hepimizin. Hiçbir siyasi partinin bu ülkeye zarar vermek için kurulduğunu düşünmüyorum. Mücadelemize daha hırslı, cesaretli, çok daha şuurlu ve çok daha hukuk çerçevesinde devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz. Emniyet görevlileri ne olduğunu sordular. Kamera kayıtlarını aldılar. Alçaklık, namertlik, ahlaksızlık... Doğru bildiğimiz yoldan sonuna kadar gitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İyi Partili Buğra Kavuncu saldırıya uğradı VİDEO