İzmir açıklarında 122 göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 122 göçmen karaya çıkarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli de yakayı ele verdi.

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ağustos saat 07.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı ve çalışma başlattı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 göçmen, görevlendirilen ekip tarafından kurtarıldı.

YELKENLİ TEKNEDEN 90 GÖÇMEN ÇIKTI

Ekipler, 19 Ağustos saat 13.24 sıralarında da Urla ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yine harekete geçti.

Yelkenli tekne içerisindeki 90 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

KAÇAKÇILAR HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.