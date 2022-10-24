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    İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı

    Dikili, Menderes ve Çeşme açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalanırken, yine Dikil açıklarında Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen de kurtarıldı.
    • 24.10.2022 - 21:39
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    İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 21-23 Ekim tarihleri arasında Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen lastik botlar ve rotası İtalya olan yelkenli tekne içerisinde toplam 155 göçmen yakalandı.

    Dikili'de 8 göçmen daha kurtarıldı

    Yine Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı #2

    İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı #3


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