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İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili, Menderes ve Çeşme açıklarında 155 düzensiz göçmen yakalanırken, yine Dikil açıklarında Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen 8 göçmen de kurtarıldı.