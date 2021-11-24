Euro
14.6007
1.13%
Dolar
12.9744
1.3%
Altın
754
2.09%
Borsa
1.785
0%
Bitcoin
731.607
11.47%
BTXN Coin
25.25
21.80%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı

    Seferihisar, Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 199 göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında da botta 25 göçmen yakalandı.
    • AA
    • 24.11.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı

    İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    SAHİL GÜVENLİK 199 GÖÇMENİ KURTARDI

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 136 göçmeni kurtardı. Ayrıca, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

    Menderes ilçesi Özdere açıkları ile Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 63 göçmen kurtarıldı.

    25 GÖÇMEN DE ÇEŞME AÇIKLARINDA YAKALANDI

    Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 25 göçmen yakalandı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #3

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #4

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #5

    İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir