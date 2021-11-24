İzmir açıklarında 199 göçmen kurtarıldı

Seferihisar, Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 199 göçmen kurtarılırken, Çeşme açıklarında da botta 25 göçmen yakalandı.

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

SAHİL GÜVENLİK 199 GÖÇMENİ KURTARDI

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 136 göçmeni kurtardı. Ayrıca, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüpheli de yakalandı.

Menderes ilçesi Özdere açıkları ile Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 63 göçmen kurtarıldı.

25 GÖÇMEN DE ÇEŞME AÇIKLARINDA YAKALANDI

Öte yandan, Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 25 göçmen yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.