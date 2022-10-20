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    İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 20.10.2022 - 19:48
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    İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.20 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

    Lastik bot içerisindeki 23 göçmen kurtarıldı

    Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    İHA'nın haberine göre düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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