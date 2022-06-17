Petrol
112.08
-6.45%
Euro
18.1922
-0.45%
Dolar
17.3313
0.19%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
359.912
-1.91%
BTXN Coin
8.10
-8.05%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 17.06.2022 - 20:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Haziran saat 17.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 43 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    İHA'ya göre karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında 43 göçmen kurtarıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!
    Btcrobo

    Bulduğu yeni yöntemle kriptodan servet elde etti!

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Voleybol

    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Maserati Grecale, temmuzda Türkiye'ye geliyor
    Otomobil

    Maserati Grecale, temmuzda Türkiye'ye geliyor

    Görüş Bildir