Petrol
104.55
2.34%
Euro
15.79
-0.30%
Dolar
14.80
0.21%
Altın
905.21
0.36%
Borsa
2418
-2.59%
Bitcoin
577.073
-1.41%
BTXN Coin
20.24
-4.52%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında, 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 26.04.2022 - 18:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan saat 05.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından kurtarıldı.

    23 kaçak göçmen de Foça açıklarında bulundu

    Ekipler aynı gün saat 06.30 sıralarında Foça ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı.

    İHA'ya göre bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 47 göçmen kurtarıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Masumlar Apartmanı ekranlara veda ediyor
    Medya

    Masumlar Apartmanı ekranlara veda ediyor

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Antalya'da ağacın üstünde hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Antalya'da ağacın üstünde hayatını kaybetti

    Görüş Bildir