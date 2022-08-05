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İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen kurtarılırken, 19 düzensiz göçmen de yakalandı.