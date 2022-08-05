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    İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

    İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen kurtarılırken, 19 düzensiz göçmen de yakalandı.
    • 05.08.2022 - 21:20
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    İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

    Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele hız kesmeden sürüyor.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    21 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.

    48 göçmen kurtarıldı

    Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

    İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı #1

    19 düzensiz göçmen yakalandı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

    AA'nın haberine göre kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı #2

    İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı #3


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