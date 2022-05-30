Petrol
116.22
0.78%
Euro
17.5469
0.79%
Dolar
16.3379
0.91%
Altın
971.6
0.65%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
483.277
1.71%
BTXN Coin
12.64
-1.17%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

    Urla ilçesinden lastik bot ile denizde sürüklenen Süleyman Emir Kırmızı, ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 30.05.2022 - 01:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

    İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kalabak sahilinden sabah saatlerinde motorsuz, lastik tek kişilik bir botla açılan Süleyman Emir Kırmızı (32), bir süre sonra sahile geri dönemedi.

    Lasitik botla sürüklendiği ihbarı alındı

    DHA'nın aktardığına göre; Yassıca Adası önlerinde saat 14.45 sıralarında bir kişinin denizde lastik botla sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.

    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı - VİDEO

    Botuyla denizde sürüklenen Kırmızı kurtarıldı

    Ekipler, tek kişilik bot içerisinde, dalgaların arasında elindeki küreklerle denizde ilerlemeye çalışan bir kişiyi fark etti. Bota yanaşan ekipler, Süleyman Emir Kırmızı'yı tekneye çıkardı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

    İç çamaşırlarıyla olduğu belirlenen ve panikle Sahil Güvenlik teknesine çıkan Kırmızı, temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından karaya çıkarıldı.

    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı #1

    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı #2

    İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Operasyon bölgelerinde 15 terörist öldürüldü
    Gündem

    Operasyon bölgelerinde 15 terörist öldürüldü

    Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı
    Gündem

    Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

    Görüş Bildir