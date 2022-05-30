İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Urla ilçesinden lastik bot ile denizde sürüklenen Süleyman Emir Kırmızı, ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kalabak sahilinden sabah saatlerinde motorsuz, lastik tek kişilik bir botla açılan Süleyman Emir Kırmızı (32), bir süre sonra sahile geri dönemedi.

Lasitik botla sürüklendiği ihbarı alındı

DHA'nın aktardığına göre; Yassıca Adası önlerinde saat 14.45 sıralarında bir kişinin denizde lastik botla sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye gitti.

İzmir açıklarında lastik botla sürüklenen bir kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı - VİDEO

Botuyla denizde sürüklenen Kırmızı kurtarıldı

Ekipler, tek kişilik bot içerisinde, dalgaların arasında elindeki küreklerle denizde ilerlemeye çalışan bir kişiyi fark etti. Bota yanaşan ekipler, Süleyman Emir Kırmızı'yı tekneye çıkardı. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

İç çamaşırlarıyla olduğu belirlenen ve panikle Sahil Güvenlik teknesine çıkan Kırmızı, temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından karaya çıkarıldı.