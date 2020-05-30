İzmir açıklarında mahsur kalan 60 göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 60 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti.

60 GÖÇMEN, DENİZİN ORTASINDA ÖLÜMDEN KURTARILDI

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 60 göçmeni Ege Denizi'nde boğulmaktan kurtardı.

Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.