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    İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 16:24
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    İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesinde  Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca lastik bot içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı.

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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