- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında sulara itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 15.07.2021 - 16:24
İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca lastik bot içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.