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    İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yelkenli teknede sıkışmış 100 kaçak göçmen yakalandı.
    • AA
    • 10.08.2021 - 05:28
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 07:04
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    Türkiye'nin kaçak göçmenlere yönelik Ege Denizi'ndeki güvenlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

    Bu kez İzmir açıklarında ufak bir tekneye sıkışmış 100 kaçak göçmen, denizin ortasında olası kötü sonlarından kurtarıldı.

    KÜÇÜK TEKNEDEN 100 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında bir yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

    Karaya çıkarılan teknedeki 100 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 kaçak göçmen yakalandı #1

    İzmir açıklarında yelkenli teknede 100 kaçak göçmen yakalandı #2

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