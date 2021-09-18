İzmir Adliyesi hakiminin hayatını kaybettiği kaza

Otomobiliyle Menemen ilçesindeki otoyol gişelerine çarpan 51 yaşındaki hakim Cem Reşit Eyüpoğlu, yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde, İzmir Adliyesi'nde hakim olan Cem Reşit Eyüpoğlu yönetimindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak gişe duvarına çarptı.

Gişe görevlileri ve diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Eyüpoğlu'nu çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI

Öte yandan Hakim Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İzmir Adliyesi hakimi, kazada öldü

