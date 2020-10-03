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İzmir Aliağa'da orman yangını
Bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- DHA
- 03.10.2020 - 14:08
- Güncelleme : 03.10.2020 - 14:08
İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çatlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları gören mahalleli, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.