İzmir Aliağa'da orman yangını

Bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çatlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları gören mahalleli, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir'de orman yangını