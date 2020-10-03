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    İzmir Aliağa'da orman yangını

    Bölgede çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 14:08
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 14:08
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    İzmir Aliağa'da orman yangını

    İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çatlıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları gören mahalleli, durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    İzmir'de orman yangını

    İzmir Aliağa da orman yangını #1

    İzmir Aliağa da orman yangını #2

    İzmir Aliağa da orman yangını #3

    İzmir Aliağa da orman yangını #4

    İzmir Aliağa da orman yangını #5

    İzmir Aliağa da orman yangını #6

    İzmir Aliağa da orman yangını #7

    İzmir Aliağa da orman yangını #8

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