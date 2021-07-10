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    İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı

    Makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 15:42
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    İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı

    İzmir'in Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti yakınlarındaki makilik alandan, saat 13.00 sıralarında dumanlar yükseldi.

    Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirlendi.

    Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz ile sevk edildi.

    YANGIN BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    İzmir Aliağa daki makilik alanda yangın çıktı #1

    İzmir Aliağa daki makilik alanda yangın çıktı #2

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