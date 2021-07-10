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İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı

İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı

Makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.