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- İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı
İzmir Aliağa'daki makilik alanda yangın çıktı
Makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- DHA
- 10.07.2021 - 15:42
İzmir'in Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti yakınlarındaki makilik alandan, saat 13.00 sıralarında dumanlar yükseldi.
Bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirlendi.
Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz ile sevk edildi.
YANGIN BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.