Arazide yığılan çöplerin düzenli toplanmaması sonucu oluşan koku ve yaşanan yangınlar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmir Bornova'da yıllardır çözüme ulaşmayan çöp çilesi devam ediyor.

Daha önce her gün gelen çöp kamyonlarının uzun süredir gelmediği öne sürülen mahallede çalışan esnaf, durumdan şikayetçi.

Alanda zaman zaman yangınların oluştuğunu ve kötü koku yayıldığı söyleyen vatandaşlar, belediyeden kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

"ÇÖP ARABALARI SEÇİMLERDEN ÖNCE HER GÜN GELİYORDU"

Esnaf Ömer Odabaş, “Burada çöp sorunu var. Seçimlerden önce çöp arabaları her gün gelip sokaklardan tek tek esnafın çöpünü alıyordu ama sonra kamyonlar geçmez oldu. Millet boş bulduğu yere çöpünü atıyor. Bazen 15 günde bir gelip temizliyorlar ama yine doluyor. Bazen yollar kapanıyor, dükkanların önüne kadar çöp geliyor.

Esnaf çöpünü nereye atacak? Yer göstersinler. Her gün bir sürü ayakkabı malzemesi çöpü çıkıyor. Bunlar burada dönem dönem çıra gibi yanıyor. Çöp arabalarının mahallemizden yeniden geçmesi lazım.Başkan bir sene önce buraya geldi, ortamı gördü ama burası çöpten kurtulmadı. Sadece burada değil, ilerideki otobüs duraklarında da çöp yığınları var.” dedi.

İzmir araziye yığılan çöplerle yeniden gündeme geldi VİDEO





"BİZ KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Arazinin yanındaki dükkanda çalışan esnaf Ender Eralp de, “Dükkanımızın içi haşere doluyor. Dükkanın dibinde çöp olduğu için yangın çıktığında dükkan zarar görüyor. Dükkanın kapısının önüne kadar çöp yığılıyor. Şikayet ettik ama maalesef sonuç çıkmadı.

3 sene öncesine kadar çöp kamyonu her sabah düzenli olarak sokaklardan geçiyordu ama sonra geçmemeye başladı ve çöpler bu araziye atılmaya başlandı.

Burada kimyasal atıklar var. Bir kül, yangın çıkması için yetiyor. Biz kalıcı çözüm istiyoruz ama gelip topluyorlar, sonra bir ay gelmiyorlar. Burada zaten çöp konteyneri yok. Konteynerler aşağı sokakta var.

Oradaki kapasite yetmediği gibi, insanlara da buraya çöp atmak daha kolay geliyor. Kalıcı çözüm, çöp kamyonlarının her sabah buradan geçmesi.” diye konuştu.





"ESNAF ÇÖPÜNÜ ATACAK YER BULAMIYOR"

Esnaf Fuat Demir, “Nereye baksanız çöp var. Çöpler yandığında dükkanlara da zarar veriyor. Çöpler toplandığında da yetersiz kalıyor. Haftada bir çöp toplanması yetersiz. Her gün toplanması lazım.

Esnaf çöpünü atacak yer bulamıyor. Çöpleri buraya atmaları yanlış ama atacak yer yok ki." ifadelerini kullandı.

"ÇÖP VERGİSİ ALIYORLAR AMA TOPLAMIYORLAR.."

Durumdan şikayetçi olan esnaf Ümit Kaçaroğlu, “Bornova Belediyesi'nin burayı toplaması lazım. Çöpler yanınca her yer duman oluyor.

Eskiden buradaki çöpler her gün toplanıyordu. Şimdi toplamıyorlar. Esnaf çöpünü nereye atsın? Çok fazla çöp var. Konteynerler yetmez. Çöp vergisi alıyorlar ama neden toplamıyorlar?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan çöp sorununun yaşandığı bölgede, ayrıştırılmayıp yığılan molozlar da dikkat çekiyor. Geçici depolama alanlarında bekletilen molozlar, alanda kötü bir görüntüye neden oluyor.







