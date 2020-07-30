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- İzmir Balçova'da orman yangını
İzmir Balçova'da orman yangını
- AA
- 30.07.2020 - 17:24
İzmir'in Balçova ilçesindeki teleferik civarından dumanlar yükseldi.
Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden çıkan orman yangınına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.
İTFAİYE DE BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.
Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.
İzmir Balçova'da orman yangını VİDEO
BAKAN PADEMİRLİ BÖLGEYİ İNCELİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.
Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.