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    İzmir Balçova'da orman yangını

    Teleferik civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeyi helikopterle inceledi.
    • AA
    • 30.07.2020 - 17:24
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    İzmir Balçova'da orman yangını

    İzmir'in Balçova ilçesindeki teleferik civarından dumanlar yükseldi.

    Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden çıkan orman yangınına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti.

    EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

    Bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

    İTFAİYE DE BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

    İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

    Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

    İzmir Balçova'da orman yangını VİDEO


    BAKAN PADEMİRLİ BÖLGEYİ İNCELİYOR

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

    Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

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    İzmir Balçova'da orman yangını #6

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