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- İzmir depremi, bir reklam ajansının kameralarına yansıdı
İzmir depremi, bir reklam ajansının kameralarına yansıdı
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 01:32
- Güncelleme : 03.11.2020 - 01:45
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.
Yaralar sarılırken, deprem anının yeni görüntüleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İzmir'de bulunan bir reklam ajansının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
Reklam ajansı Instagram hesabında paylaştığı videoda deprem anında yaşanan panik görülürken, yapılan paylaşımda "Yaralarımızı sara sara, yan yana, omuz omuza bu da geçecek, illaki... Biz olduğumuzu bilerek, bir olduğumuzu hissederek, #Birlikteİyileşeceğiz. Hepimize çok geçmiş olsun İzmir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve herkese sabır diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
İzmir depremi, bir reklam ajansının kameralarına yansıdı İZLE