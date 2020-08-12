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    İzmir Menderes'teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

    İzmir Menderes'teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

    Ormanlık alanda çıkan yangının ardından yakalanan ve ifadesinde sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs, tutuklandı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 10:34
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    İzmir Menderes'teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

    İzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi yakınlarında, 10 Ağustos gününde yangın çıkmıştı.

    Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilmişti.

    İFADESİ ALINDI

    S.T. adında bir şüpheli, ormanlık alana yakın bir bölgede yakalanarak ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürülmüştü.

    İzmir Menderes teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı #1

    TUVALETİNİ YAPARKEN SİGARASINI ATTI...

    İfadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs, daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

    Menderes’te yangının çıktığı an VİDEO

    İzmir Menderes teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı #2

    İzmir Menderes teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı #3

    İzmir Menderes teki orman yangınının şüphelisi tutuklandı #4

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