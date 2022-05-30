'Sahte polis ve savcı' operasyonunda 20 milyonluk vurgunun önüne geçildi. Dolandırıcılık yapan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcıların vatandaşlara, “Sizin hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor, operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız.” dediği tespit edildi.

Bunun üzerine polis, kimlikleri açığa çıkarılan şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığını belirledi.

İzmir merkezli 3 ilde dolandırıcı operasyonu VİDEO



3 ilde düğmeye basıldı

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İzmir polisi, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli, polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise arama yapmakta kullanılan cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi.

7'si tutuklandı

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA’nın haberine göre, yapılan operasyon sonrası polis ekipleri farklı illerde oturan vatandaşları tek tek uyardı ve 20 milyon TL'lik mağduriyetin önüne geçmiş oldu.