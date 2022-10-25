İzmir merkezli çeteye dolandırıcılık operasyonu

Almanya'da ve İsveç'te bulunan yaşlı vatandaşları devlet memuru yalanıyla dolandıran çete çökertildi. Operasyon kapsamında, 31 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlarına ilişkin olarak soruşturma yürütüldü.

Ekipler, yaptığı soruşturma çerçevesinde; özellikle İsviçre ve Almanya ülkelerinden sınır dışı edilen ya da kesin dönüş yapan Almanca diline hakim Türk vatandaşlarından oluşan farklı gruplara çağrı merkezi ve benzeri isimler ile iş yeri kurduran çete tespit edildi.

İsviç ve Alman vatandaşlarını dolandırdılar

Çetenin, iş yerinde bilgisayarlar aracılığı ile temin etmiş oldukları verilerden hareket ederek genelde İsviçre ve Almanya’da yaşayan yaşlı vatandaşları aradıkları ve kendilerini İsviçre ve Almanya polisi veya adliye görevlisi olarak tanıtmak sureti ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

31 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucu toplam 26 dolandırıcılık eylemine karıştıkları ve 88 milyon TL mağduriyete sebep oldukları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Adana illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 31 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcıların mal varlıklarına el konuldu

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 şarjör, 428 mermi, pahalı saatler ve toplam 1 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ile Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Call Center’da yapılan aramada da bilgisayarlar ve Almanca dokümanların yanı sıra Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanılan 16 adet ekran, 4 adet işlemci ele geçirildi. Şüphelilerin 313 milyon 87 bin lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Soruşturma devam ediyor

İHA'nın haberine göre, operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.