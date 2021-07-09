Yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı. Baskında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yapan 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Havadan helikopter destekli operasyonda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek, silah imalatında kullanılan malzemelerle birleştirilmeye hazır tabanca parçaları ile metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi.

15 TUTUKLAMA

Operasyonda 22 şüpheliden 19'u, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli kaçak silah operasyonu:15 tutuklama ViDEO















