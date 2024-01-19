İzmir merkezli naylon fatura operasyonu: 17 şüpheli yakalandı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı iddiasıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişinin yakalandığı operasyonda, 10 milyar 978 milyon 367 bin liralık e-fatura ve çok sayıda belge ve değerli evrak ele geçirildi.

AA & Ensonhaber

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte gerçekleştirdikleri operasyonla İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa illerinde tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

11 milyarlık e-fatura, nakit, değerli evrak ve cihaz ele geçirildi

Yapılan aramalarda, çeşitli şirketler adına düzenlenmiş toplam değeri 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 lira olan e-faturalar, 5 bin 745 adet imzalı senet toplamda 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 lira, 987 adet tahsilat makbuzu toplamda 1 milyar 725 milyon 355 bin lira, 40 adet çek toplamda 4 milyon 700 bin lira, farklı firmalardan alınmış 500 dekont toplamda 5 milyon lira, 94 kaşe ve 20 pos cihazı ele geçirildi.

Ayrıca, 166 boş senet, 71 boş çek koçanı, 6 boş fatura koçanı, 12 klasör dolusu doküman ve çek nüshası, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait 68 fişek de bulundu.

19 şüpheliden 17'si yakalandı

Gözaltına alınması kararlaştırılan şüphelilerden 17'si yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.