İzmir polisi, 7 ton sahte içki ele geçirdi

Buca ve Konak ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilere el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de sahte alkol içen ve sonrasında rahatsızlanan birçok kişi hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu durumun ardından ise İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, Buca ve Konak ilçelerinde operasyon düzenledi.

7 TON SAHTE ALKOL BULUNDU

Buca'da bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda; 1 ton sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak'a bağlı Etiler Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan aramada ise bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş 6 ton sahte içki bulundu. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.