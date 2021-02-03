Kentte su altında kalan sokaklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir'de önceki gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.

Aşırı yağış sebebiyle sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerleri ile çok sayıda araç zarar gördü.

İZMİR SOKAKLARINDA ZOR ANLAR

Yaşanan selde sörf tahtasıyla sokaklarda gezmek zorunda kalan bir vatandaş, kameraya yansıdı.

Su üzerinde ilerleyen kişi, binadan görüntülendi.

İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş ViDEO