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    İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş

    Kentte su altında kalan sokaklar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 12:44
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    İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş

    İzmir'de önceki gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi.

    Aşırı yağış sebebiyle sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerleri ile çok sayıda araç zarar gördü.

    İZMİR SOKAKLARINDA ZOR ANLAR

    Yaşanan selde sörf tahtasıyla sokaklarda gezmek zorunda kalan bir vatandaş, kameraya yansıdı.

    Su üzerinde ilerleyen kişi, binadan görüntülendi.

    İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş ViDEO

    İzmir sokaklarında sörf tahtasıyla gezen vatandaş #1

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