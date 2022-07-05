Sahte kimlik ve dublör kullanarak sahipleri yurt dışına olan arsaları satmak isteyen şahıslar, personelin dikkati ile yakalandı. Dolandırılmaktan kurtulan 1 kişi, şüpheli şahsa tokat attı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde, 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadının dolandırıcılık yöntemi, personelin dikkatinden kaçmadı.

Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak isteyen R.Ö., sahte kimlik üzerinden işlem yapmak isteyince fark edildi.

Personelin ihbarı üzerine, polis ekipleri sevk edildi.

Arsa parasının 3 milyon 800 bin TL’sini aldığı tespit edildi

DHA’nın haberine göre; Tapu Müdürlüğü'ne gelmeden 3 saat önce, şüphelinin satmaya çalıştığı arsanın parasının 3 milyon 800 bin TL'lik kısmını EFT yoluyla aldığı belirlendi.

Kalan 300 bin TL'yi de almak için Tapu Müdürlüğü'ne gelince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir ve Manisa'da, dublörlü arsa dolandırıcıları yakayı ele verdi VİDEO



30 milyonluk arsayı, 14 milyona satarken yakayı ele verdi

Manisa’da da benzer nitelikte 2 olay yaşandı. Yunusemre ilçesinde, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 7 bin 61 metrekarelik bir arsa satılmak istendi. Sahte kimlikli şüpheli, 27 Nisan'da 30 milyon lira değerindeki arsayı 14 milyona satmak isterken tapu personeli tarafından fark edildi. Tapu personelinin ihbarı üzerine dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Arsa sahibine benzeyen dublörle geldiler

Yunusemre ilçesindeki aynı arazi, bu defa 22 Haziran'da, içlerinde Hollanda'da yaşayan sahibine benzerliğiyle dikkati çeken bir dublörün de aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından 16 milyon liraya sahte kimlikle satılmak istendi.

Tapu Müdürlüğü personeli durumu fark edip, durumu polise bildirdi.

Dolandırılmaktan kurtuldu, şüpheliye tokat attı

Dolandırılmaktan son anda kurtulan alıcı, şüphelilerden birine tokat attı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.B. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5 kişi ise serbest bırakıldı.

“e-devlet şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın”

İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, şu ifadelerle vatandaşları uyardı:

“Son dönemde, özellikle pandemiden sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arsalarıyla alakalı sahtecilik girişimleri gerçekleşti. Personelimizin dikkatli davranmasıyla sahte kimlik ve dublörlü satışlar önlendi. Daha önce Çiğli'de 2 ayrı olay önlenmişti. Son olarak İzmir'in Seferihisar ve Manisa'nın Yunusemre ilçesinde benzer teşebbüsler oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arazileri hedef alındı. Bir şebeke söz konusu. Özellikle e-devlet şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Eğer birine şifrenizi verdiyseniz, şifrenizi değiştirin. Çünkü e- devlet şifresiyle her türlü işlem yapılabilmektedir. Bunun yanında e-devlette kayıtlı olan cep numaranızı zaman zaman kontrol edin. Kendi numaranız olmalı. Çünkü dolandırıcılar e-devlet şifresini ele geçirince ilk yaptığı iş, burada kayıtlı olan cep telefonu numarasını değiştirmek oluyor. Çünkü tapuda işlemi yapınca, bizden gönderilen tüm bilgiler o numaraya gidiyor. Bu nedenle duyarlı ve dikkatli olalım.”