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    İzmir'de trafik cezası yüzünden akrabasını öldürdü

    İki akraba arasında çıkan trafik cezası kavgası, kanlı bitti. Kavgada bir kişi, akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçan zanlıyı, kıskıvrak yakaladı.
    • İHA
    • 29.07.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 09:16
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    İzmir'de trafik cezası yüzünden akrabasını öldürdü

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Dünya Barış Anıtı 7171. Sokak'ta akraba olan Servet B. (32) ile Yavuz Demir (27) arasında trafik cezası nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyünce Servet B., Yavuz Demir'i bıçakladı.

    KURTARILAMADI

    Şüpheli olay yerinden kaçarken, yakınları Yavuz Demir'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir'de trafik cezası yüzünden akrabasını öldürdü #1(Yavuz Demir)

    'CEZAYI SEN ÖDE' KAVGASI

    Yavuz Demir'in bir süre önce Servet B.'nin otomobilini aldığı ve otomobil ile trafik cezası yediği, Servet B.'nin cezayı ödemesini talep etmesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan Servet B.’yi de yaptığı araştırmanın ardından kıskıvrak yakaladı.

    İzmir'de trafik cezası yüzünden akrabasını öldürdü #2(Servet B.)

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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