İzmir'de trafik cezası yüzünden akrabasını öldürdü

İki akraba arasında çıkan trafik cezası kavgası, kanlı bitti. Kavgada bir kişi, akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçan zanlıyı, kıskıvrak yakaladı.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Dünya Barış Anıtı 7171. Sokak'ta akraba olan Servet B. (32) ile Yavuz Demir (27) arasında trafik cezası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Servet B., Yavuz Demir'i bıçakladı.

KURTARILAMADI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yakınları Yavuz Demir'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Yavuz Demir)

'CEZAYI SEN ÖDE' KAVGASI

Yavuz Demir'in bir süre önce Servet B.'nin otomobilini aldığı ve otomobil ile trafik cezası yediği, Servet B.'nin cezayı ödemesini talep etmesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan Servet B.’yi de yaptığı araştırmanın ardından kıskıvrak yakaladı.

(Servet B.)

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.