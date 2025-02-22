İzmir'in Menderes ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Ahmet Toprak'ın (38) kullandığı çekicinin lastiği patladı.
Emniyet şeridine aracını park eden sürücünün haber vermesi üzerine yardım için Recep Camcı idaresindeki çekici bölgeye geldi.
Bu sırada aynı istikamette seyreden Muhammed Soylu (25) yönetimindeki pikap, önünde ilerleyen kamyon nedeniyle emniyet şeridine geçerek 2 araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle çekicide bulunan otomobil ile araçların sürücüleri yola savruldu.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Toprak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Recep Camcı'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerince gözaltına alınan pikabın sürücüsü Soylu'nun hastanedeki muayenesinde alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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