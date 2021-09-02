Dini nikahla birlikte yaşadığı Feyzi Duran tarafından 1 yaşındaki bebeğinin yanına dövüldükten sonra, banyoya götürülüp bıçaklanan Aysel Perkgün’ün vücuduna 90 dikiş atıldı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde, 29 Ağustos günü, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (28) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aysel Perkgün(28) arasında kıskançlık nedeniyle tartışla çıktı.

Duran, tartışmanın büyümesi ile Perkgün’ü, 1 yaşındaki bebeğin yanında döverek banyoya kilitledi.

Banyoda bıçaklanan Perkgün’ün çığlıklarını duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kanlar içinde kalan Perkgün, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Tepecik Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEĞİNİ GERİ ALDI

Hayati tehlikeyi atlatan, sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran'ın ailesinde kalan bebeği A.D.'yi dün geri aldı.

“BENİ FEYZİ DURAN BIÇAKLADI DİYEMEDİM”

Bebeği aileden almadan önce video çeken Perkgün, “İlk başta, 'Beni Feyzi Duran bıçakladı' diyemedim. Çünkü bebeğim onun yanında olduğu için korktum. Beni bebeğimin yanı başında bıçakladı. Bu kişinin babası da daha önce cinayet işlemiş bir kişi. Tek isteğim bebeğimin yanımda olması. Başka bir şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de, 1 yaşındaki bebeğinin yanında dövülüp bıçaklandı VİDEO



“SÜLALENİZE BOMBA ATARIM DEMİŞ”

Aysel Perkgün'ün annesi Serpil Perkgün ise kızının vücuduna 90’dan fazla dikiş atıldığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Kızım, banyoya kapatıldı, her yerinden bıçaklandı. Çok kötü durumda. Lütfen, Allah rızası için bana yardım edin. Gelin, çocuğumun halini görün. Kızımı tehdit etmiş. Banyoda kızım kanlar içindeyken, bebeği üzerine atarak, 'Benden şikayetçi olursan bebeği bu hale koyarım. Sülalenize bomba atarım' demiş. Rakı şişesini alıp ensesine vurmuş. Kızım yoğun bakımdan çıkınca bana anlattı, ben de bu şekilde öğrendim. Bebeği alınca, kızım da artık her şeyi anlatmaya karar verdi. Çocuğuma uyuşturucu içirmişler. 2 yıldır ben çocuğumun yüzüne hasrettim, onlar kaçırdığı için görmüyordum.”

“KIZIMIZA ZARAR GELMESİN DİYE SES ÇIKARMIYORDUK”

Aysel Perkgün’ün babası Niyazi Perkgün ise, “Biz yaşadık, başkaları da yaşamasın. Bize kızımızı göstermiyorlardı. Ancak biz bu olayları duyuyorduk. Kızımıza zarar gelmesin diye, ses çıkarmıyorduk. Artık bunlarla mücadele edeceğiz, kızımın arkasında biz varız.” dedi.