İzmir'de 1 yavru köpek başı kesilmiş halde bulundu

Mahallelinin beslediği 4 yavru köpekten 1'i başı kesik halde bulunurken, 2 köpeğin ise öldürülüp gömüldüğü belirlendi.

İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 4 yavru köpeği beslemeye başladı.

Mahalleli, çarşamba günü çocuk parkı yakınındaki çöp konteynerinin yanında, başı kesik bir yavru köpek buldu.

2 YAVRU TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ

Şoke olan mahalleli, köpeğin mahallede besledikleri, 4 köpekten biri olduğunu fark etti.

Mahallelinin yaptığı araştırmada, köpeklerden 2’si de başlarına darbe almış, toprağa gömülü halde ölü bulundu.

Diğer yavru ise tüm aramalara karşın bulunamadı.

Mahallelinin şikayeti üzerine bölgeye gelen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Polis, kayıp yavru köpeğin bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.





"BUNU YAPANLARA İNSAN DİYEMİYORUM"

Mahallede oturan Perin Seven, karşılaştıkları manzaranın kendilerini şoke ettiğini belirterek, "Son birkaç gündür yavru köpekleri göremez olmuştuk. Komşum, köpeklerden birini, kafası kesilmiş halde çöp konteynerinin yanında buldu. Manzara karşısında kanımız dondu.

Bunun üzerine hemen diğer yavruları da aramaya koyulduk. Çevredeki bekçiler, 2 yavruyu cansız bulduklarını ve zehirlendikleri düşüncesiyle gömdüklerini söyledi.

Yavruları gömüldükleri yerlerden çıkardık, onların da kafalarında darbe vardı, kopmuştu. Burada ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz.

Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar. Köpek yavrularına bunu yapanlara insan diyemiyorum. Çok sevgi ve şefkat dolu hayvanlardı, hala inanamıyorum.

Olay hızlıca çözülsün, sorumlular cezalandırılsın ve bu tarz şeyler bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

"BU İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Mahallede oturan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican da karşılaştıkları manzaranın aile olarak kendilerini çok etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce evimize geldiğimizde çöp konteynerinin orada bizim de beslediğimiz sokak hayvanlarından birinin şişmiş şekilde yattığını gördük. Onu öyle görünce içimiz parçalandı.

Bu caniliği yapan ve yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz.

O küçücük köpeklerden ne istediklerini benim aklım almıyor. Küçük kızım da köpeği o şekilde gördü. Hem o hem de biz çok etkilendik. Aslında bu bölge tertemiz insanların olduğu bir yer.

Böyle bir olaya ilk kez rastladık ve oldukça şaşkınız. Sokak canlılarını da tüm mahalle sakinleri olarak beslerdik. Hemen her ev o yavru köpekler için dışarıya mama veya yiyecek koyardı.

Çocuk parkına gelen çocuklarında sevgisi haline gelmişlerdi. Bunu insanlığa sığdıramıyoruz."





