İzmir'de 10 katlı binada yangın çıktı

Evka-5 Mahallesinde 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine yetkililere bildirmesi üzerine, çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlisi olay yerine gönderildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

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