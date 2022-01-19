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İzmir'de 100 bin lira değerinde akü çalan şüpheliler tutuklandı

İzmir'de 100 bin lira değerinde akü çalan şüpheliler tutuklandı

İzmir’in Urla ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan yaklaşık 100 bin lira değerinde olan 14 adet akü çalındı. Aküleri çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.