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- İzmir'de 100 bin lira değerinde akü çalan şüpheliler tutuklandı
İzmir'de 100 bin lira değerinde akü çalan şüpheliler tutuklandı
İzmir’in Urla ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonundan yaklaşık 100 bin lira değerinde olan 14 adet akü çalındı. Aküleri çalan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 19.01.2022 - 02:17
İzmir'de dün sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi sanayi üzerinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda meydana gelen olayda, baz istasyonunda hırsızlık olayının gerçekleştiğine dair bilgi alan polis ekipleri zaman kaybetmeden adrese intikal etti.
100 BİN LİRA DEĞERİNDE 14 AKÜ ELE GEÇİRİLDİ
Çevrede araştırmalarda bulunan ekipler, olaya karışan F.K., S.Ö. ve F.O.’yu kıskıvrak yakaladı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 14 adet 150 voltluk akü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler ise telekomünikasyon şirketi yetkililerine teslim edildi.