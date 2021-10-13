İzmir'de 100 göçmen kurtarıldı

Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 100 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.