Euro
10.4467
0.15%
Dolar
9.0269
-0.09%
Altın
513.99
0.51%
Borsa
1.431
1.02%
Bitcoin
496.000
-3.83%
EXEN Coin
22.27
0.95%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    İzmir'de 100 göçmen kurtarıldı

    Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 100 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 100 göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ekim saat 14.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    İKİNCİ İHBAR

    11 Ekim tarihinde de yine Seferihisar'da benzer ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

    Lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, 33 göçmenin kurtarılmasını sağladı.

    İzmir de 100 göçmen kurtarıldı #1

    İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Ekipler, 11 Ekim saat 08.37 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından bir grup göçmenin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 30 göçmen kurtarılırken, göçmenler yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 100 göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de 100 göçmen kurtarıldı #3

    İzmir de 100 göçmen kurtarıldı #4

    İzmir de 100 göçmen kurtarıldı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir