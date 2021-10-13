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- İzmir'de 100 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 100 göçmen kurtarıldı
- İHA
- 13.10.2021 - 12:18
- Güncelleme : 13.10.2021 - 12:25
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Ekim saat 14.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
İKİNCİ İHBAR
11 Ekim tarihinde de yine Seferihisar'da benzer ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
Lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu, 33 göçmenin kurtarılmasını sağladı.
İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER
Ekipler, 11 Ekim saat 08.37 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından bir grup göçmenin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 30 göçmen kurtarılırken, göçmenler yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.