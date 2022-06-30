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- İzmir'de, 1.000 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
İzmir'de, 1.000 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Konak ilçesinde, bir dükkanda yapılan aramalarda kayıt dışı olduğu belirlenen 1.000 adet cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
- 30.06.2022 - 11:20
İzmir’de kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.
Dükkandan kaçak telefonlar çıktı
İHA’nın haberine göre; Konak’da bir şahsa ait cep telefonu dükkanında yapılan aramalarda 1.000 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kayıt dışı telefonları elinde bulunduran şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir'de, 1.000 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi VİDEO