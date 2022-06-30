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İzmir'de, 1.000 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

İzmir'de, 1.000 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Konak ilçesinde, bir dükkanda yapılan aramalarda kayıt dışı olduğu belirlenen 1.000 adet cep telefonu ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.