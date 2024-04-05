İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi Kent genelinde 4 ilçede düzenlenen operasyonda 10 milyon 833 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

AA

Suç örgütleriyle mücadele sürüyor...

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalar kapsamda Konak, Buca, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde belirlenen 5 ev, 4 depo, 5 iş yeri ve 5 araca baskın düzenledi.

10,8 milyon makaron ele geçirildi

Yapılan aramalarda 9 milyon 495 bin 200 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 338 bin boş makaron, 1162 kilogram nargile tütünü, 811 kilogram kıyılmış tütün, 1500 bandrol, 61 elektronik sigara cihazı ve likiti ile 19 sigara sarma makinası ele geçirildi.

19 şüpheliye işlem yapıldı

Olayla ilgili 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)