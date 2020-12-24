İzmir'de 11 bin litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 11 bin litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma ekiplerince baskın düzenlenen bir evde, 11 bin 200 litre sahte içki yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenlendi.

11 BİN 200 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Evde yapılan aramalarda 5 ve 220 litrelik bidonlar halinde 11 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli M.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'de 11 bin litre sahte içki ele geçirildi VİDEO