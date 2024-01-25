İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu öldüren katil yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.
Saldırgan ardından da Suzan E.'nin 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken annesinin tedavisi ise sürüyor.
Saklandığı evde yakalandı
Olayın ardından kaçan zanlı Buca ilçesinde saklandığı bir evde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Levend Macu, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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