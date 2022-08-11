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    İzmir'de 10 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun hedefi oldu

    Bornova'da pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki A.Ç.A., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 11.08.2022 - 00:49
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 01:12
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    İzmir'de 10 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun hedefi oldu

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde magandalar yine sahnedeydi.

    Sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.'ya (10), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

    Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Çocuk hastaneye kaldırdı

    Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralının tedavisi sürüyor

    İHA'nın haberine göre; çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

    İzmir de 10 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun hedefi oldu #1


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