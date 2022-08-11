İzmir'de 10 yaşındaki çocuk, maganda kurşununun hedefi oldu

Bornova'da pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki A.Ç.A., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde magandalar yine sahnedeydi.

Sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.'ya (10), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çocuk hastaneye kaldırdı

Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisi sürüyor

İHA'nın haberine göre; çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.



