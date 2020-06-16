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    İzmir'de 12'nci kattan düşen avukat, yaşamını yitirdi

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, avukat Doğa Tokuçoğlu, iddiaya göre dengesini kaybedip, 12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 06:08
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    İzmir'de 12'nci kattan düşen avukat, yaşamını yitirdi

     

    Bostanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu apartman dairesinin balkonunda iddiaya göre dengesini kaybederek, 12'nci kattan beton zemine düştü.

    AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

    Tokuçoğlu ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğa Tokuçoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Tokuçoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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