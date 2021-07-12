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    İzmir'de 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

    Serinlemek için girdiği denizde sulara kapılan Hamdullah Peker, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 12:23
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    İzmir'de 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

    İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren 13 yaşındaki Hamdullah Peker, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Hamdullah Peker'in sudan çıkmaması üzerine arkadaşları arama çalışması yaptı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Yaklaşık bir saat sonra suda hareketsiz halde bulunan Peker, kıyıya çıkartılarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Peker, ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Peker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu #1

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