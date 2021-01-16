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    İzmir'de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık

    Cep telefonu satışı yapan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde telefon çalan 13 yaşındaki hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 16.01.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 09:17
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    İzmir'de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık

    Gece saatlerinde İzmir Konak'ta bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki bir  iş yerinin kepengini levye yardımı ile kısmen açarak içeriye giren 13 yaşındaki M.A. önce dükkan içerisinde bulunan kasaya yöneldi.

    Kasada para bulamayan şahıs daha sonra vitrinde bulunan 3 adet cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

    TELEFONLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

    İş yeri alarmının çalması ve polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından çevrede araştırma yapan ekipler, hırsızı kıskıvrak çaldığı telefonlar ile birlikte yakaladı.

    İzmir'de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık VİDEO

    KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunurken, yakalanan hırsız işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

    İzmir de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık #1

    İzmir de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık #2

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