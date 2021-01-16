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İzmir'de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık

İzmir'de 13 yaşındaki çocuktan, 20 bin liralık hırsızlık

Cep telefonu satışı yapan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde telefon çalan 13 yaşındaki hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.