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    İzmir’de 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

    İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 24.10.2022 - 20:35
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    İzmir’de 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

    İzmir'de dün saat 19.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1063. Sokak’ta bulunan metruk bir binada Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı.

    İ.C., yanındaki bıçakla çocuğu bıçakladı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olan çocuk yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Askay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    İHA'nın aktardığına göre hastaneye gelen ve acı haberi alan Askay’ın annesi sinir krizi geçirirken, Askay’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir’de 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı #1

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