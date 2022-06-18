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    İzmir'de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası

    30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin yaralandığı Doğanlar Apartmanı'na ilişkin 3 sanığa hapis cezası verildi.
    • 18.06.2022 - 05:01
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    İzmir'de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası

    Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 15 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2’si tutuklu 3 sanığa hapis cezası verildi.

    Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat B. ve yapı müteahhidi Çetin D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

    Savcının hapis cezası istemi

    Tutuksuz sanık Gündüz Uysal ile firari sanık Bedriye Işıldak duruşmaya gelmedi.
    Geçen celsede mütalaa açıklayan duruşma savcısının değişmesi nedeniyle göreve yeni gelen savcı, hukuki görüş farklılıkları olması nedeniyle mütalaanın yeniden değerlendirilmesi için süre isteyen savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilmesini talep etti.

    İzmir de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası #1

    Müteahhit Doğan, beraatini istedi

    Daha sonra son savunmasını yapan yapı müteahhidi Çetin Doğan, kararla tahliyesini talep ederek "Binayı en iyi şekilde yaptım. Kalitesiz malzeme kullanmadım. Rahatsızlıklarım var ve çok kötü durumdayım. Ev hapsine de razıyım. Beraatimi istiyorum." dedi.

    İzmir de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası #2

    Proje müellifi: "Belediye kontrol edip onaylamıştı"

    Tutuklu sanık proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ise projenin belediye tarafından kontrol edilip onaylandığını, projede sorun olmadığını savundu.

    Savcı, sanıkların ’bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    3 kişiye hapis cezası

    Mahkeme heyeti, Müteahhit Çetin Doğan'ın 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak’ın dosyası ise ayırıldı.

    İzmir de 15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı davasında 3 sanığa hapis cezası #3


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