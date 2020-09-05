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    İzmir'de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti

    Genç kızın intiharı sosyal medyada yankı uyandırırken, babasının ifadesi alındı.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 13:04
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    İzmir'de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti

    İzmir’in Ödemiş ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.

    Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    BABANIN İFADESİ ALINDI

    Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı belirtildi.

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #1

    BTS GRUBU’NA YAZDI

    Öte yandan 15 yaşındaki Buse Melisa’ya ait olduğu iddia edilen kullanıcı sayfasından, BTS grubunun hesabına yazılanlar dikkat çekti.

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #2

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #3

    FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI

    Sosyal medyada genç kızın ölümüne üzülen binlerce kullanıcı, Buse Melisa’ya babası tarafından fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığını öne sürdü.

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #4

    Polisin soruşturması sürüyor.

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #5

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #6

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #7

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #8

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #9

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #10

    İzmir de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti #11

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