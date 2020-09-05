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- İzmir'de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti
İzmir'de 15 yaşındaki genç kız babasının beylik tabancasıyla intihar etti
- DHA
- 05.09.2020 - 13:04
İzmir’in Ödemiş ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.
Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BABANIN İFADESİ ALINDI
Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı belirtildi.
BTS GRUBU’NA YAZDI
Öte yandan 15 yaşındaki Buse Melisa’ya ait olduğu iddia edilen kullanıcı sayfasından, BTS grubunun hesabına yazılanlar dikkat çekti.
FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI
Sosyal medyada genç kızın ölümüne üzülen binlerce kullanıcı, Buse Melisa’ya babası tarafından fiziki ve psikolojik şiddet uygulandığını öne sürdü.
Polisin soruşturması sürüyor.