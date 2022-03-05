İzmir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen 2 kamyonda 152 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmak üzere bir grup düzensiz göçmenlerin ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

152 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmalar sonucu 2 kamyonda tespit edilen 138 Afganistan,10 Suriye ve 4 Pakistan uyruklu göçmenler yakalandı.

2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kamyonlara el konuldu.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



