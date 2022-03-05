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    İzmir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

    Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen 2 kamyonda 152 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 11:32
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    İzmir'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmak üzere bir grup düzensiz göçmenlerin ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    152 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

    Ekipler, bölgede yaptığı çalışmalar sonucu 2 kamyonda tespit edilen 138 Afganistan,10 Suriye ve 4 Pakistan uyruklu göçmenler yakalandı.

    2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı, kamyonlara el konuldu.

    Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    İzmir de 152 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İzmir de 152 düzensiz göçmen yakalandı #2

    İzmir de 152 düzensiz göçmen yakalandı #3


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