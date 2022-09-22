İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bir otomobil, içerisinde yolcu taşıyan hat minibüsüne çarptı. 16 kişinin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakalı otomobil, yoldan dönüş alan ve Gaziemir-Basın Sitesi hattında çalışan H.B. (31) idaresindeki 35 M 8996 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, aynı yolda dönüş alan Ö.F. idaresindeki 35 AT 914 plakalı motosikleti savurdu.

Gören hemen polisi aradı

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yol ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

16 kişi hafif şekilde yaralandı

Kazanın olduğu yere gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi ile otomobil sürücüsü S.C. ve motosiklet sürücüsü Ö.F.'nin hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA’nın haberine göre kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.