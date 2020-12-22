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    İzmir'de 16 yaşındaki çocuk maganda rastgele ateş açtı

    Pompalı tüfek ile rastgele ateş açan maganda, 1 kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, anneannesinin evinde suç aleti ile birlikte yakalandı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 08:07
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 09:12
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    İzmir'de 16 yaşındaki çocuk maganda rastgele ateş açtı

    İzmir’in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde elinde pompalı tüfekle sokağa çıkan 16 yaşındaki M.B., rastgele ateş açarak çevredekileri endişelendirdi.

    Gencin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. (30) yaralandı.

    Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.U.'yu ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    ANNEANNESİNİN EVİNDE BULUNDU

    Burada tedaviye alınan S.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasının ardından anneannesinin evinde bulundu.

    Suç aleti ile birlikte yakalanan M.B., Konak İlçe Emniyet Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

    İzmir de 16 yaşındaki çocuk maganda rastgele ateş açtı #1

    YAŞI GENÇ ANCAK DOSYASI KABARIK

    Bu arada yapılan araştırmada gözaltına alınan M.B.'nin yağma, otodan hırsızlık, kapkaç, açıktan hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve dosya firarisi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de 16 yaşındaki çocuk maganda rastgele ateş açtı #2

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