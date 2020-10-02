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İzmir'de 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı, soruşturma başladı

İzmir'de 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı, soruşturma başladı

Ödemiş Devlet Hastanesine ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile getirilen 16 yaşındaki kızın doğum yapması üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişinin ifadesi alındı.