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- İzmir'de 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı, soruşturma başladı
İzmir'de 16 yaşındaki genç kız doğum yaptı, soruşturma başladı
Ödemiş Devlet Hastanesine ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile getirilen 16 yaşındaki kızın doğum yapması üzerine soruşturma başlatıldı. Bir kişinin ifadesi alındı.
- AA
- 02.10.2020 - 13:40
İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki küçük kızın doğum yapması savcılığı harekete geçirdi.
Ödemiş ilçesi Derebebekler Mahallesi;’nde oturan genç kızın doğum yapması sonrası Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başladı.
AYNI YAŞTAKİ BİR KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Olayla ilgili aynı mahallede oturan genç kızla aynı yaştaki bir kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesine başvurulduğu bildirildi.